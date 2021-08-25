Koronavirüs Alişan'dan kardeşini, Emine Ün'den annesini aldı... "Ah nasıl bir acı yaşıyoruz?"

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Dün de oyuncu Emine Ün'ün annesi aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Alişan, sosyal medya hesabından anne acısıyla sarsılan Emine Ün'e başsağlığı diledi.
Annesinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Emine Ün, Alişan'a "Ah Alişan nasıl bir acı yaşıyoruz" sözleriyle karşılık verdi.
ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Emine Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde annesi ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Emine Ün'ün annesi önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
"ANNEM HASARLI BİR CİĞER VE VÜCUDA SAHİP"
43 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından şu paylaşımı yapmıştı: "Annem ile benim aşılarımız yapılmıştı. Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum.
Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde…"
"ÜZÜNTÜMÜN TARİFİ YOK"
"Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer malesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber Covid olduk..."
"Tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı. Ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün. Uzun uzun yazılacak bişey yok, çünkü şu an üzüntümün tarifi yok..."
"Öyle çok arayan soran yazan var ki, tanıdığım tanımadığım, hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek için yazmak istedim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Allahım anneciğime, bana ve tüm hastalarımıza şifa versin inşallah."