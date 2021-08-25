Koronavirüs Alişan'dan kardeşini, Emine Ün'den annesini aldı... "Ah nasıl bir acı yaşıyoruz?"

Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde…"