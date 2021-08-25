"Küçük Gelin" dizisiyle ünlenen Çağla Şimşek'in son hali inanılmaz! Çağla Şimşek değişimiyle büyüledi...

ATV'nin fenomen yapımlarından olan "Kardeşlerim" dizisinde rol alan genç oyuncu Çağla Şimşek, bir zamanların çocuk oyuncusuydu. Küçük yaşta şöhreti yakalayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Oyunculuk hayatına "Elveda Derken" dizisiyle başlayan, daha sonra "Hayat Devam Ediyor", "Küçük Gelin" gibi projelerle yıldızı parlayan Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı.

Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti.

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşlerim'in kadrosuna dahil oldu.

Kardeşlerim'in Ayşe'si olarak ekranlara dönen Çağla Şimşek'in değişimi de beğeni topluyor. İşte Çağla Şimşek'in son hali...