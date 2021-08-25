Haberler Günaydın Haberleri Mehmet Ali Erbil ile Tolga Yüce arasındaki buzlar eridi! "Baba ve oğlun arasına üçüncü şahıslar giremez"
Giriş Tarihi: 25.8.2021 13:52 Son Güncelleme: 25.8.2021 13:57

Mehmet Ali Erbil ile Tolga Yüce arasındaki buzlar eridi! "Baba ve oğlun arasına üçüncü şahıslar giremez"

Mehmet Ali Erbil ile Tolga Yüce arasındaki buzlar eridi! Baba ve oğlun arasına üçüncü şahıslar giremez

Tolga Yüce, sosyal medya hesabından Seda Sayan hakkında bir paylaşım yapmış, "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" demişti. Mehmet Ali Erbil ise Yüce'nin bu paylaşımını hikayesine ekleyince ortalık karışmıştı. Seda Sayan ile arasını kısa sürede düzelten Mehmet Ali Erbil, daha sonra Tolga Yüce ile polemik yaşamıştı. Tolga Yüce, Seda Sayan hakkındaki paylaşımı Mehmet Ali Erbil'in istediğini dile getirmişti. Bu olay sonrası araları açılan ikili, sonunda barıştı. Erbil ile Yüce, aralarındaki buzların eridiği paylaştıkları kare ile ilan etti...

Sanatçılar Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında geçtiğimiz aylarda Tolga Yüce'nin Sayan'a yönelik "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı sunar" şeklindeki sözlerinin ardından başlayan polemik giderek büyümüştü.

Daha sonra Tolga Yüce, yaptığı açıklamalarda olayın iç yüzünü anlatmış, Seda Sayan hakkındaki paylaşımı Mehmet Ali Erbil'in istediğini dile getirmişti. Yaşananların ardından küsen Erbil ve Yüce ikilisinden de güzel haber geldi.

"BABA VE OĞLUN ARASINA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR GİREMEZ"

Tolga Yüce'nin evinde buluşan ikiliden Mehmet Ali Erbil, "Oğlum Tolga Yüce'nin deniz manzaraları havuzundayız. Bizim için dargın dediler ama baba ve oğlun arasına üçüncü şahıslar giremez. Canım oğlum benim.

Bugün fizik tedavi için kapalı havuza gideceğiz, bana orada bacaklarım güçlensin diye fizik tedavi uygulayacaklar. Gördüğünüz gibi ayaktayız" dedi.

Bu sırada Erbil'in yanında olan Yüce de ünlü sanatçıya sarılarak, "Manevi babam" diye seslendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Ali Erbil ile Tolga Yüce arasındaki buzlar eridi! "Baba ve oğlun arasına üçüncü şahıslar giremez"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA