Mehmet Ali Erbil ile Tolga Yüce arasındaki buzlar eridi! "Baba ve oğlun arasına üçüncü şahıslar giremez"

"BABA VE OĞLUN ARASINA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR GİREMEZ"

Tolga Yüce'nin evinde buluşan ikiliden Mehmet Ali Erbil, "Oğlum Tolga Yüce'nin deniz manzaraları havuzundayız. Bizim için dargın dediler ama baba ve oğlun arasına üçüncü şahıslar giremez. Canım oğlum benim.