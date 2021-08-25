Son dakika: Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’dan müjdeli haber geldi! Eşi Şafak Özbir hastane odasından paylaştı!

Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister?

Allah'a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama;

Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası...

Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi…

Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin.