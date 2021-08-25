Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan müjdeli haber geldi! Eşi Şafak Özbir hastane odasından paylaştı!
Giriş Tarihi: 25.8.2021 16:02 Son Güncelleme: 25.8.2021 16:14

Son dakika: Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan müjdeli haber geldi! Eşi Şafak Özbir hastane odasından paylaştı!

Son dakika: Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’dan müjdeli haber geldi! Eşi Şafak Özbir hastane odasından paylaştı!

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan son dakika haberi geldi. Son olarak "Teşkilat" dizisinde yer alan 57 yaşındaki Mesut Akusta, evinde beyin kanaması geçirmişti. Apar topar hastaneye kaldırılan Mesut Akusta, sevenlerini korkutmuştu. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınmıştı. Mesut Akusta'nın sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, oyuncunun son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Hastanede odasından gelen müjdeli haber sosyal medyada bayram havası yarattı.

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak tedbir amaçlı uyutulmuştu.

Şafak Özbir, hastane odasından bir paylaşım yapıp eşi için dua istemişti. Usta oyuncu Mesut Akusta bugün gözlerini açtı ve ilk işi senaryo okumak oldu. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Şafak Özbir şu mesajı paylaştı:

Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister?
Allah'a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama;
Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası...
Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi…
Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin.

Ünlü oyuncunun sanatçı dostları da Akusta'ya geçmiş olsun mesajlarıyla destek oldu.

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Son dakika: Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan müjdeli haber geldi! Eşi Şafak Özbir hastane odasından paylaştı!
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