Türk sinemasının efsanesi Şener Şen ile aynı karedeki bu çocuk bakın kim çıktı! Şimdi o da çok ünlü!

Yıllar önce usta oyuncu Şener Şen ile aynı karede yer alan bu küçük çocuk Murat Evgin. Şimdilerde şarkılarıyla tanınan bir isim olan Övgün bu fotoğrafı çekildiği sıralarda şimdiki ününe kavuşacağından habersiz ve sadece bir Şener Şen hayranıydı...

Murat Evgin, Instagram hesabından yayınladığı gönderiye, "Çocukluğumdan Şener ağabey ile bir anı... O sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı yeteneklerinden biri... " notunu düştü.

43 yaşındaki sanatçının paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafıdan beğeni yağmuruna tutuldu.

Öte yandan Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, "Yine de Güzeldir Yaşamak" isimli konser şovu ile geçtiğimiz akşam Bodrum Antik Tiyatro'da müzikseverlerle buluştu. Evgin, konserinin ikinci bölümünde izleyenler arasında olan, oğlu söz yazarı ve besteci Murat Evgin'i ve torunu Erem Erol Evgin'i sahneye davet etti.