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Giriş Tarihi: 25.8.2021 15:18

Türk sinemasının efsanesi Şener Şen ile aynı karedeki bu çocuk bakın kim çıktı! Şimdi o da çok ünlü!

Türk sinemasının efsanesi Şener Şen ile aynı karedeki bu çocuk bakın kim çıktı! Şimdi o da çok ünlü!

Türk Sinemasının efsane ismi Şener Şen ile henüz küçücük bir çocukken aynı karede olma fırsatı yakalayan bu miniği tanıdınız mı? Şimdilerde ünlü bir şarkıcı olan ve şarkılarıyla sevilen ismin bu fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü müzisyen bu görüntüyü sosyal medya üzerinden paylaşırken "Çocukluktan Şener Ağabey ile bir anı. O sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı yeteneklerinden biri." notunu düşmüştü. İşte görenleri şaşkına çeviren ünlü isim...

Yıllar önce usta oyuncu Şener Şen ile aynı karede yer alan bu küçük çocuk Murat Evgin. Şimdilerde şarkılarıyla tanınan bir isim olan Övgün bu fotoğrafı çekildiği sıralarda şimdiki ününe kavuşacağından habersiz ve sadece bir Şener Şen hayranıydı...

Şener Şen ile objektife poz veren bu çocuk bakın kim çıktı! Şimdi o da çok ünlü! Sosyal medyada herkes onları konuşuyor!

Murat Evgin, Instagram hesabından yayınladığı gönderiye, "Çocukluğumdan Şener ağabey ile bir anı... O sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı yeteneklerinden biri... " notunu düştü.

Şener Şen ile objektife poz veren bu çocuk bakın kim çıktı! Şimdi o da çok ünlü! Sosyal medyada herkes onları konuşuyor!

43 yaşındaki sanatçının paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafıdan beğeni yağmuruna tutuldu.

Şener Şen ile objektife poz veren bu çocuk bakın kim çıktı! Şimdi o da çok ünlü! Sosyal medyada herkes onları konuşuyor!

Öte yandan Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, "Yine de Güzeldir Yaşamak" isimli konser şovu ile geçtiğimiz akşam Bodrum Antik Tiyatro'da müzikseverlerle buluştu. Evgin, konserinin ikinci bölümünde izleyenler arasında olan, oğlu söz yazarı ve besteci Murat Evgin'i ve torunu Erem Erol Evgin'i sahneye davet etti.

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Türk sinemasının efsanesi Şener Şen ile aynı karedeki bu çocuk bakın kim çıktı! Şimdi o da çok ünlü!
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