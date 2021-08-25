Ünlü oyuncu Ezgi Mola’dan üzen haber! Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola aşı çağrısı yaptı

"7 KEZ TEST OLDU"

Ezgi Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim.