Ünlü oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti!

Hayatı boyunca birçok yapımda görev alan Metin Çekmez, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde tedavi görüyordu. Ünlü oyucu Metin Çekmez'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Çekmez'in ailesinin de cenaze işlemleri için Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldiği ifade edildi.
METİN ÇEKMEZ KİMDİR?
Metin Çekmez 26 Temmuz 1945'te İstanbul'da doğdu. Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi.