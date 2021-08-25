Ünlü oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti!

Hayatı boyunca birçok yapımda görev alan Metin Çekmez, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde tedavi görüyordu. Ünlü oyucu Metin Çekmez'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.