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Giriş Tarihi: 26.8.2021 08:46 Son Güncelleme: 26.8.2021 08:47

Bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimiyle sosyal medyanın diline düştü...

Bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir değişimiyle sosyal medyanın diline düştü...

Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterine hayat veren Birsu Demir bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa’ya benzerliğiyle de dikkat çeken isim güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topluyor. Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan isim ardından yaşadığı değişimle beraber milyonların gündemine gelmişti. İşte Alemin Kıralı dizisinin Oben’i Birsu Demir’in son hali...

Alemin Kıralı dizisinde Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Dua Lipa'ya benzetilen genç güzel, büyük değişimiyle bir dönem adeta dudak uçuklatmıştı. Son olarak ise profilinde çok konuşulacak tatil pozlarına yer verdi. İşte Alemin Kıralı dizisinin Oben'i Birsu Demir'in son hali...


Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti.

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Birsu Demir'in son olarak sosyal medyada paylaştığı cesur pozları dikkat çekti.

Genç güzelin oyunculuğa adım attığı dizideki halinden eser olmazken güzelliği sosyal medyanın diline düştü.

İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Birsu Demir'in tekne pozu ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimi...

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Bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimiyle sosyal medyanın diline düştü...
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