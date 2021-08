En çok kazanan dizi yıldızları belli oldu

Televizyon dizilerinden en çok kazanan dünyaca ünlü yıldızların isimleri açıklandı. Variety'nin yayınladığı liste ile en çok kazandıran diziler ve en çok kazanan oyuncular ise şöyle: Listenin en başında henüz yayınlanmayan ' The Sympathizer ' dizisiyle Robert Downey Jr. var. Downey'in bölüm başı ücreti 2 milyon dolar. Onu, ' Terminal List ' dizisinden tanınan Chris Pratt , 1.4 milyon dolar ile takip ediyor. Jeff Bridges , ' The Old Man ' dizisinden bölüm başı 1 milyon dolar kazanıyor.Bryan Cranston ise 'Your Honor' dizisinden aldığı 750 bin dolar ücret ile onu takip ediyor. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis gibi sevilen oyuncular, 'And Just Like That' dizisinden bölüm başı 650-750 bin dolar kazanıyor. Kate Winslet, 'Mare of Easttown' dizisiyle 650 bin dolar, Pedro Pascal, 'The Last of Us' dizisinden bölüm başı 600 bin dolar alıyor. Jason Sudeikis, Laurie Metcalf, Sara Gilbert, John Goodman, Ted Danson, Henry Cavill, Jude Law, Angela Bassett, Alec Baldwin, Brian Cox gibi oyuncuların kazandığı ücretler ise 400-575 bin dolar arasında değişiyor. Kieran Culkin, Jeremy Strong Sarah Snook, David Harbour ve Winona Ryder gibi isimler ise 300- 350 bin dolarla listenin sonunda.