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Giriş Tarihi: 26.8.2021 09:30 Son Güncelleme: 26.8.2021 09:30

Ezgi Mola'nın ardından Enis Arıkan da koronavirüse yakalandı! "Aşı olmanın ekmeğini yiyorum"

Ezgi Mola’nın ardından Enis Arıkan da koronavirüse yakalandı! Aşı olmanın ekmeğini yiyorum

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, koronavirüse yakalanan bir yakınına temaslı olduğu için kendini karantinaya aldığını açıklamıştı. 7 kez test yaptırdığını söyleyen oyuncu, "Testlerimin yarısı negatif, yarısı da pozitif çıktı. İki aşımı da yaptırdığım için en ufak bir semptom göstermeden süreci geçiriyorum" demişti. Ezgi Mola'nın ardından bir kötü haber de yakın arkadaşı Enis Arıkan'dan geldi. Şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinde başrol oynayan Arıkan, yeni başlayan çekimlere de ara vermek zorunda kaldı.

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam Instagram hesabından yayınladığı videoda koronavirüse yakalandığını, iki doz aşı olduğu için de bu süreci evinde rahat geçirdiğini söyledi. Mola'nın arkasından en yakın arkadaşı Enis Arıkan'dan da kötü haber geldi.

ENİS ARIKAN DA KORONAYA YAKALANDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde oynayan Enis Arıkan, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu" dedi.

Enis Arıkan, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 2. sezon çekimleri başlayan Camdaki Kız'ın setine de ara verdi.

"AŞI OLMAMIM EKMEĞİNİ YİYORUM"

Aşı olduğu için hastalık sürecinde evinde geçirdiğini söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiç birine geri dönemiyorum uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum" dedi.

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Ezgi Mola'nın ardından Enis Arıkan da koronavirüse yakalandı! "Aşı olmanın ekmeğini yiyorum"
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