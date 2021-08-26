Ezgi Mola'nın ardından Enis Arıkan da koronavirüse yakalandı! "Aşı olmanın ekmeğini yiyorum"

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam Instagram hesabından yayınladığı videoda koronavirüse yakalandığını, iki doz aşı olduğu için de bu süreci evinde rahat geçirdiğini söyledi. Mola'nın arkasından en yakın arkadaşı Enis Arıkan'dan da kötü haber geldi.