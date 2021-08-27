30 ülkeden bin kişi partide buluştu

DOSSO
Dossi Fashion Show, İstanbul
'da eğlenceli bir partiye ev sahipliği yaptı. Life Park İstanbul
'daki partiye 30 ülkeden gelen konuklar katıldı. Çoğunluğu Rusya
, Ukrayna
, Azerbaycan
, Kazakistan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen bin kişi, dev sahnede Rusya'nın en ünlü şarkıcılarından Jony ile eğlendi. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ise yine DJ'likteki hünerlerini sergiledi.
'KAÇAK'TA DEVLER BIR ARADA
RAP'ÇI Taşkan'ın son çalışması 'Kaçak'ta iki dev isim bir araya geldi. Cem Adrian
ve Pamela'nın buluştuğu şarkının sözleri Taşkan-Cem Adrian, müziği Adrian'ın imzasını taşıyor.