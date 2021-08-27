Doğru ayakkabı ile doğru adımlar atılıyor

Giriş Tarihi: 27.8.2021

çağı çocuklarında ayak sorunlarıyla sık karşılaşılır. Bu nedenle uygun ayakkabı tercih edilmesi son derece önemli. Aynı zamanda ayakkabı seçimi, ayak gelişiminde belirleyici bir rol oynuyor, çocuklarda ortopedik sorunlar oluşmaması için de büyük önem taşıyor