Doğru ayakkabı ile doğru adımlar atılıyor

Ayakkabı seçimi, çocuğun hem ayak gelişimi hem de gün boyu ayağının rahat etmesi çok önemli. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Şenol Bekmez, okulların açılmasıyla birlikte daha da önemli olan doğru ayakkabı
seçimi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı… Bekmez, ayakkabı alırken sık yapılan yanlışlar konusunda da ebeveynleri uyardı.
BÜYÜK AYAKKABI ALMAYIN
Ailelerin yaptığı hata hızlı büyüdükleri için çocuklarına hep bir numara büyük ayakkabı almalarıdır. Halbuki ayakkabıların ayağa tam olarak uygun boyutlarda olması gerekir. Ayakkabılar uygun uzunluk ve genişlikte olmalı, ön tarafında ayak parmakları için yeterli miktarda boşluk bulunmalı, düz ve esnek tabanlı olmalı, topuğu kavrayan kısmı sert olmalı ve ayağı desteklemelidir.
Çocukların ayakları çok hızlı bir şekilde büyüyüp geliştiği için de erişkinlere göre daha sık ayakkabı yenilemek gerektiği unutulmamalıdır. Ayağa küçük gelen ve ayağı sıkan ayakkabılar çocuğun yürümesini zorlaştırır. Ayrıca nasırlaşmalar ve tırnak batması gibi problemlere yol açabilir.
TABANI KAYGAN OLMAMALI
Düşüp yaralanma gibi bir kazaya sebebiyet vermemesi açısından ayakkabı, bağcıkları ve bantları sayesinde çocuğun ayağını tam olarak kavramalıdır. Tabanı kaygan olmamalı, ayak kavisini de desteklemelidir. Ayrıca burnu dar ve topuklu ya da babet tarzı düz, ince tabanlı ve ayağı tam kavramayan ayakkabılar, ayağın gelişimi için zararlı olabilir.
AYAKKABI AYAĞI SIKMAMALI 'ZAMANLA AÇILIR' DİYE DÜŞÜNÜLMEMELİ
■ Ayakkabı ilk giyildiği andan itibaren ayağı hiçbir şekilde sıkmamalı, zamanla açılması beklenmemelidir.
■ Ayağın şiştiği akşam saatlerinde ayakkabı alışverişi yapmak da yanlış seçim yapılmasına neden olabilir.