Giriş Tarihi: 27.8.2021

Kahvaltıyı atlamayan çocuklar daha başarılı DİDEM SEYMEN

Çocukların güne zinde başlamasını sağlayan kahvaltı; gün içerisindeki faaliyetlerin verimli geçmesinde büyük önem taşımaktadır. Kahvaltı atlandığında yorgunluk, dikkat dağınıklığı, baş ağrısı ve okul başarısında düşmeler gözlemlenir. Bu nedenle çocuklar okula gitmeden kahvaltılarını mutlaka yapmalı