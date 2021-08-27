Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, mavi ve kırmızı takımlar arasındaki kritik dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcularımıza Mehmeti Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde menü hazırlayan mavi-kırmızı takımlardan birisi, sporcularımızın da tadım değerlendirmeleriyle dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Bu bilgilerle MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğun olarak araştırılıyor.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacıya ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;