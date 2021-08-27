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Giriş Tarihi: 28.8.2021 00:55 Son Güncelleme: 28.8.2021 00:55

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları milli olimpik sporcularımıza menü hazırladı. Mehmet, Danilo ve Somer şef jüriliğinde mavi ve kırmızı takımların hazırladığı ürünleri tadan milli sporcularımız hepsine puanlar vererek dokunulmazlık oyununu kazanan takımını belirledi. Bu gelişme sonrasında kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Bu safhaların ardından MasterChef 2021 son bölüm özeti ile ilgili detayları merak ederek “MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, mavi ve kırmızı takımlar arasındaki kritik dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcularımıza Mehmeti Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde menü hazırlayan mavi-kırmızı takımlardan birisi, sporcularımızın da tadım değerlendirmeleriyle dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Bu bilgilerle MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğun olarak araştırılıyor.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacıya ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;



MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları milli olimpik sporcularımıza menü hazırladı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde hazırlanan yemekleri milli sporcularımıza sunan mavi ve kırmızı takımlardan biri sporcularımızın değerlendirmesi sonucu dokunulmazlık oyununda galip geldi.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Milli Olimpik sporcularımızın mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının hazırlamış olduğu menüyü tadan sporcularımızın verdikleri oyların toplamına göre günün dokunulmazlık oyununu kazanan takımı kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda başarısız olan mavi takım ise yoluna bireysel dokunulmazlık oyununda devam etti. Bireysel dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağı hazırlayan isim Hasan oldu ve bireysel dokunulmazlık zırhını kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2021 son bölümde bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı oyu kullanılabilecek 2 yarışmacı olan Fatma ve Safanur arasında yapılan takım içi oylamada en fazla eleme adayı oyuna sahip olan Safanur, eleme potasına giren yarışmacı oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Hafta boyunca yapılan oyunlar sonucundan eleme potasına giren yarışmacılar şöyle belirlendi;

  1. Tunahan
  2. Tahsin
  3. Burcu
  4. Görkem
  5. Hamza
  6. Safanur

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MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?
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