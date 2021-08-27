Oyun ihtiyacını karşılayın, sakin ve anlayışlı olun

Pandemi döneminde okula gidecek çocuklar için ebeveynlere öneriler şöyle:Uyku, yemek, oyun saatleri; okul ve ders saatleri ile uyumlu şekilde düzenlenmelidir.Pandemi döneminde çocuklar ebeveynleriyle daha sık zaman geçirdiği için bu sürece özellikle dikkat edilmelidir. Ailelerin kaygılı yaklaşımı, her gün haberlerdeki negatif hava, genel olarak günlük rutinlerin değişmesi, çocuğun aileden ayrılmasını ve okula alışmasını zorlaştıracaktır.Özellikle ayrılık konusunda hassas olan, değişikliklerden hoşlanmayan çocuklarla mümkünse okula gidip, okulu gezmek, bahçesinde oynamak, öğretmen ve okul görevlileriyle tanışmak yararlı olacaktır. Çocuğun sınıfları görmesi, tuvalet ve lavaboların yerini bilmesi yararlı olabilir.Karın ağrıları, bulantı, baş ağrısı gibi bedensel hastalıklar okul saatlerinde çocuklarda görülebilir.Ancak hafta sonu oyuna dalınca unutmaları söz konusu olacaktır. Bazen okula gitme, sınıfa girme anında ağlamalar, kalbinin şiddetle çarpması, titreme, renginin atması, panik halinde koşturma davranışları ortaya çıkabilir. Evde ailenin yanından hiç ayrılmama, ebeveynlerle uyumak isteme veya ağlama gibi durumlar ortaya çıkabilir.Bu tablo normal zamanda 2-3 hafta sürdüğünde psikiyatrik destek önerilirken, bu dönemde şikayetlerin en az 1 ay sürmesi halinde yardım alınması uygun olacaktır.Okula başlamanın ne kadar onur ve heyecan verici, güzel bir durum olduğu çocuğa hissettirilmelidir.Ders ya da ödevsüresi bittiğinde bu cihazlardaoyun oynamamalıdır. Bununyerine açık havaya çıkarmak yada ev oyunları oynamak dahadoğru olacaktır.Çocuğun bol bol resimçizerek duygularını, yaşadıklarınıanlatmasına, okuldaöğrendiklerini paylaşmasınafırsat verilmelidir. Daha çokhikaye okuyup, resimlerini anlatmasıiçin teşvik edilmelidir.Başta dikkat süresi çok kısayken giderek artacaktır.Yeni öğretim şekline çocuk uyum sağlayana kadar öğretmen, çocuk ve veli arasında daha sıkı bir iletişim olması gerekmektedir.Bu nedenle çocuğun olumlu tavırları öğretmene iletilmeli, çocuk da öğretmeniyle ilgili teşvik edilmelidir.Ayrıca çocukların öğretmeni olumsuz algılamasına neden olacak şakalardan, sözlerden, davranışlardan sakınmak gerekir.Çocukları arkadaşlarının adını öğrenmesi, derste sorular sorması için bol teşvik etmek iyi olacaktır.Okuma ve yazmayı öğrenmesi konusunda ise acele edilmemesi gerekir.Okula başladıktan sonra, öğretmen tarafından fark edilen, çocuğun öğrenmesini ve sosyal uyumunu bozan hastalıklar konusunda aileler iyi birer gözlemci olmalıdır.Öğrenme bozukluğu, disleksi, hiperaktivite ile dikkat eksikliği, karşıt olma bozukluğu, ince motor gelişiminde gerilik, konuşma bozukluğu belirtileri görüyorlarsa okul rehberliğinden, çocuk ve ergen psikiyatristinden yardım alınması uygundur.