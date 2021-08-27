Pandemide okula başlayan çocuklar için 8 öneri

Okul çağındaki çocuklar koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Özellikle okul hayatına yeni başlayacak olan çocukların anne-babaları, okulda gerekli tüm tedbirler alınsa bile "Çocuklarımızı nasıl koruyacağız?" sorusunun yanıtlarını arıyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları
Uzmanı Dr. Leyla Benkurt Alkaş
, okula başlayacak çocukların ebeveynlerine önerilerde bulundu…
Çalışan ebeveynlerin okulun ilk günlerinde iş yerinden izin alması; çocuğun, ev halkının sistemi öğrenmesi ve uyum sürecine destek olması açısından yerinde olacaktır. Yüz yüze eğitim için çocuğun evden ayrılmaya alıştırılması gerekecektir.
Ebeveynlerin öncelikle kendilerinin pandemi konusunda doğru bilgi edinmeleri gerekmektedir. Bu süreçte çocuklarla birlikte maske kullanma, sosyal mesafe ve el hijyeni hakkında uygulamalı egzersizler yapmak öğretici olacaktır. Çocuklar bu dönemde kaygılı olabilir. Bu normaldir. Bu durumda ona okulun güvenli olduğu anlatılmalıdır.
Çocuğa ellerini nasıl temizlemesi gerektiği öğretilmelidir. Bu dönemdeki çocuklar ellerini ağzına sık götürebilir. Bunun hastalığa neden olduğu uygun bir dille çocuğa aktarılmalıdır. Ebeveynlerin bu süreçte hem çocuklarının fiziksel hem de ruhsal sağlığı konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.