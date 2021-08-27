Pınar Altuğ ile Melike Öcalan, Vatan Şaşmaz’ı unutmadı! Vatan Şaşmaz 4. ölüm yıl dönümünde anılıyor...

Ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 yılında bir otel odasında Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker, aynı dakikalarda intihar etmişti. Bu cinayet uzun süre Türkiye'nin gündeminde yer almıştı.
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir dönem 'Çocuklar Duymasın' dizisinde beraber rol aldığı ve 2017 yılında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı 4. ölüm yıl dönümünde unutmadı.
"ÖZLÜYORUM"
Altuğ, Tamer Karadağlı ve Zeyno Günenç ile yer aldıkları bu fotoğrafı "Özlüyorum" notuyla paylaştı. 2000'lerin başında Şaşmaz ile birlikte sundukları 'Sabah Şekerleri' programını sunan Melike Öcalan da duygularını dile getirdi.
"BİR ÖMRE YETMEYECEK KADAR GÜZEL ANILAR"
Öcalan, Vatan Şaşmaz ile çekilmiş fotoğraflarını, "Öyle çok şey var ki yazılacak... Belki de bir ömre yetmeyecek kadar güzel anılar. Öyle güzel anılar biriktirdik ki anlatılmaz yaşanır. İyi ki yaşamışız. İyi ki güzel cümlelerle geçmişsin bu hayattan" notuyla paylaştı.
VEFATINDAN SONRA OĞLU DÜNYAYA GELDİ
Vatan Şaşmaz 2015'te mimar Yasemin Adalı Şaşmaz ile dünya evine girmişti. Eşinin ölümünden kısa bir süre önce hamile olduğunu öğrenen Yasemin Şaşmaz, oğluna 'Asil Vatan Şaşmaz' adını vermişti.
"HİÇ ACIMAM, GEBERTİRİM!"
Vatan Şaşmaz'ı otel odasında sırtından vurarak öldüren ve sonrasında intihar eden eski manken Filiz Aker'in yıllar önce verdiği bir röportajda, "Erkeğimi başka biri ile görürsem hiç acımam, orada gebertirim" dediği ortaya çıkmıştı.