SON DAKİKA | Tahliye olur olmaz soluğu sunuculuk yaptığı programda aldı! Deniz Akkaya cezaevinde yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Haberi: Selin Ciğerci ile girdiği polemik sonrası hakkında çıkarılan tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılan Deniz Akkaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.
Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, nasın mensuplarına yaptığı ilk açıklamada, "Bu 3 gün bana hayatımda yaşayamacağım bir deneyim ve gözlem fırsatı verdi. Ben 3 gün bol bol kitap okudum. Gayet paşalar gibi yattık çıktık." ifadelerini kullandı.
"ERGEN KIZLAR KENDİLERİNE ZARAR VERİYORLAR"
Deniz Akkaya, şu ifadeleri kullandı:
"Çok uzun dışarıda dolaşmadım ama, sağa sola gidip gelirken dikkatimi çeken bir şey oldu. Özellikle ergen kızlar içeride infaz memurlarına kan ağlatıyor. Kendilerini yerden yere atıyorlar, çığlıklar atıyorlar, kendilerine zarar veriyorlar. Madde bağımlısı olabiliyorlar.
"İNFAZ MEMURUNUN İŞİ O KADAR ZOR Kİ..."
İnfaz memurunun işi o kadar zor ki, ellese çekse, yırtılsa bir yeri kanasa o sorumlu ve bunun cezası var. Bunun üzerine bir sürü soruşturma açılır.
"KENDİLERİNE ZARAR VERİYORLAR"
Şöyle görüntüler gördüm bir kaç defa, yerde çığlık çığlığa bağıran bir genç kız, etrafında sadece uzakta duran infaz memurları. Bir de kendilerine de zarar veriyorlar."