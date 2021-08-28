Baş Belası’nda gizli operasyon yaptılar

Simge'nin tutuklanmasıyla Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için çok önemli bir adım atılmış oldu. Ancak Simge'yi konuşturmak hiç kolay değildi. Şahin planı doğrultusunda Simge'nin olduğu adrese baskın düzenledi. Simge'nin Bey diye görüştüğü kişi aslında Bey'in adamlarından biriyidi. Baskında ikisi de ölü olarak bulundu. Herkes Simge ile birlikte Bey'in de öldüğünü düşünmeye başladı. Yener, Şahin ve ekibinin kendisinden gizli operasyon yapmasından dolayı öfkeden deliye döndü.