Güllü’den ikinci suç duyurusu

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şarkıcı Güllü, Muğla Fethiye
'de işlettiği kamp alanının kira bedelini ödemediği için davalık olduğu haberlerinin üzerine, kızıyla birlikte kavgaya karıştı. Güllü, olaylı gecenin perde arkasında kira değil taciz ve şiddet yattığını iddia etmişti. Savcılığa şikayet ettiği Alper Aniç
'in televizyon programlarında hakkında yalan beyanlarda bulunduğunu ileri süren şarkıcı, ikinci kez savcılığa başvurdu. Şarkıcı yaptığı açıklamada "Olayın mal sahibim ile asla alakası yoktur. Bu Alper Aniç, bir kadının ayakları üzerinde tek başına durmasını çekemeyen bir beyefendi. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket, öyle söyleyeyim. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın. Konu tamamıyla tacizle alakalıdır" demişti.
BEYANLARI GERÇEK DIŞI
Güllü, Aniç'in televizyon programına çıkarak gerçek dışı beyanlarda bulunmaya devam ettiğini ileri sürdü. Güllü özel hayatının gizliliğini ihlal edildiğini, kızına yönelik fiziksel şiddete, tehdide ve hakarete karşı dik durmaya çalıştığını iddia ederek Aniç hakkında ikinci kez suç duyurusunda bulundu.