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Giriş Tarihi: 28.8.2021

Messi’nin transferini İstanbul’da kutladılar

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
Messi’nin transferini İstanbul’da kutladılar
Paris Saint Germain Başkanı Nasır el-Halifi, Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geldiği İstanbul'un keyfini çıkarıyor. Aynı zamanda beIN Media Group Yönetim Kurulu Başkanı olan Katarlı iş insanı, Haliç'teki ödül töreninin ardından soluğu Sarıyer'de aldı. Yanındaki iş insanlarıyla birlikte Six Senses Kocataş Mansions'ta eğlenen Nasır el-Halifi, gecede Lionel Messi'nin transferinin tamamlanmasını da kutladı.


Otelin 250 yıllık bir hamamının restore edilerek içerisine konumlandırıldığı Toro Restoran'da ağırlanan Nasır el-Halifi ve beraberindeki heyet için PSG şarkıları çalındı.
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Messi’nin transferini İstanbul’da kutladılar
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