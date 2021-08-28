SON DAKİKA | 3 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü! Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın’dan haber var

"İYİLEŞMEDE BİR HIZLANMA VAR"

441 bşin takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Filiz Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Bende bu sağlık meleklerininin gayreti ile iyileşmede bir hızlanma var. Daha önce bilseymişim keşke bu ekibi... O sıcaklarda bir saat süren ve araba tuttuğu için o sıkıntılı duruma girmeden belki de ateş komasına girmeden daha hızlanırdı tedavi... Gene de şükür. Başta Fatih Çakır olmak üzere Burçak Uzuntaş, Gamze Sarıkaya 'ya çok teşekkür ediyorum. Evde tahlil için kan almaktan tutun da ileri dercede hasta bakımına kadar her türlü hizmeti verebiliyorlar. Kimsenin sağlık sorunu yaşamaması dileğiyle olabildiğince iyi haftasonu diliyorum…"