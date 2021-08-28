Tiktok fenomeni Pelin Yar ile Berk Çiçekgil’den bomba itiraflar! “Neden Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi olmayalım?"

İlişkileriyle hayranlarını mest eden, danslarıyla da Tiktok'un en popüler isimlerinden olan Pelin Yar ile Berk Çiçekgil, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. En büyük destekçilerinin birbirleri olduğunu belirten çift, Tiktok süreci ve özel hayatlarına dair merak edilenlerini anlattı. İşte Pelin Yar ve Berk Çiçekgil'in o açıklamaları…

-Tiktok maceranızın nasıl başladığını merak ediyorum ama şu soruyla sormak istiyorum: İlk olarak "Tamam ben fenomen oldum" dediğiniz o anı hatırlıyor musunuz? Nasıl gelişti?

Berk Çiçekgil: Böyle bir video değil, videolar süreci oldu. Biz pandeminin ilk patladığı süreçte bu yola girdik. Yüksek ivme artışını bir araya geldiğimizde aldık. 5-6 videomuz milyonu aşkın izlendiğinde bir patlama yaşandı.

BERK YANIMDA OLMASA PSİKOLOJİK ÇÖKÜŞ YAŞAYACAKTIM

-Yaşlarınız çok genç olduğu için merak ediyorum: Okulla fenomenlik dünyasını bir arada götürmek zor olmuyor mu? Sonuçta her gün içerik üretilmesi gereken bir platformda popüler olan isimlersiniz. Ayrıca Youtube'a da içerik üretiyorsunuz…

Pelin Yar: Bu sene üniversite sınavım vardı. Benim için çok stresliydi. Berk yanımdaydı, o olmasa baya bir psikolojik çöküş yaşayacaktım. Zamanınızı planladığınız sürece bir şekilde oluyor. Zorlasaydım daha iyisi olurdu orası doğru.

Berk Çiçekgil: Bir yandan okumamız gerekiyor tabii ki. Üniversitenin bitmesi gerekiyor ama hayallerimizden de vazgeçemeyiz. Mühendislik okuyorum şu an ama İşletme'ye geçiş yapacağım. Birkaç hayalimiz var, dans okulu açmayı düşünüyoruz.