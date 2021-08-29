Şarkıcı Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ı mezarı başında ziyaret etti! Feryatları yürek dağladı

Kardeş acısı yaşayan Alişan, ardından ikinci kez ölüm haberi ile yıkılmıştı. Şarkıcının kuzeni Ozan Ebcin de Tektaş'tan 8 gün sonra hayatını kaybetmişti. Zor günler yaşayan ve bulduğu her fırsatı kardeşinin mezarında vakit geçirerek değerlendiren Alişan, kardeşinin 40'ında da oradaydı.