SON DAKİKA! MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 29 Ağustos 2021 MasterChef’te kim gitti?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef 2021 son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın ana kadrosunda yer alan yarışmacılar arasından hafta boyunca oynanan oyunlar sonucunda eleme adayları seçilmişti. Bugün ekranlara gelen son bölümde eleme potasında yer alan adaylar ilk elenen isim olmamak için tezgah başında mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından gecenin en başarısız ismi olarak değerlendirilen yarışmacı yarışmaya veda eden ilk isim oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından "MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt aranmaya başlandı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile MasterChef 2021 son bölümde elenen isme ve yarışmanın son bölüm özetiyle ilgili detaylar şöyle;