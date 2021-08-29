Haberler Günaydın Haberleri SON DAKİKA! MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 29 Ağustos 2021 MasterChef’te kim gitti?
Giriş Tarihi: 30.8.2021 00:54 Son Güncelleme: 30.8.2021 00:54

SON DAKİKA! MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 29 Ağustos 2021 MasterChef’te kim gitti?

SON DAKİKA! MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 29 Ağustos 2021 MasterChef’te kim gitti?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Masterchef 2021’in 29 Ağustos 2021 günü ekranlara gelen son bölümde eleme potasına giren yarışmacılardan birisi yarışmaya veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan eleme oyununda en başarısız tabağı hazırlayan yarışmacı, 2021 Masterchef Türkiye yarışmasıyla yolları ayrıldı. Bu gelişme sonrasında yarışmanın takipçileri yoğun şekilde “MasterChef’te kim elendi, kim gitti?” sorularına cevap aramaya başladı. Merak konusu olan MasterChef’te kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef 2021 son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın ana kadrosunda yer alan yarışmacılar arasından hafta boyunca oynanan oyunlar sonucunda eleme adayları seçilmişti. Bugün ekranlara gelen son bölümde eleme potasında yer alan adaylar ilk elenen isim olmamak için tezgah başında mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından gecenin en başarısız ismi olarak değerlendirilen yarışmacı yarışmaya veda eden ilk isim oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından "MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt aranmaya başlandı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile MasterChef 2021 son bölümde elenen isme ve yarışmanın son bölüm özetiyle ilgili detaylar şöyle;



MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından eleme potasına girenler arasında yapılan eleme oyununda ne başarısı olan isim bugün yarışmaya veda etti. Eleme potasında yer alan yarışmacılar arasında ilk oyunda ana ürün olarak beyaz peynir seçildi.



Eleme adayları arasından ana ürünle en başarılı tabağı çıkaran yarışmacılar eleme potasından çıkmayı başarırken eleme adayları arasından Görkem, Tahsin ve Hamza başarısız olarak 2. Eleme oyununda mücadele etti.



MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Görkem, Tahsin ve Hamza arasından, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan değerlendirme sonrasında yarışmaya veda eden isim Görkem oldu.

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SON DAKİKA! MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 29 Ağustos 2021 MasterChef’te kim gitti?
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