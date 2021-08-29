Son dakika: Seda Sayan’ın eniştesi Coşkun Yıldız vefat etti

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız 10 Şubat'ta motosikletiyle yolculuk yaptığı sırada, arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır bir şekilde yaralanmıştı.