Haberler Günaydın Haberleri SON DAKİKA... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan hayranlarını üzen haber! Serdar Ortaç'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
Giriş Tarihi: 29.8.2021 21:31 Son Güncelleme: 29.8.2021 21:56

SON DAKİKA... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan hayranlarını üzen haber! Serdar Ortaç'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

SON DAKİKA... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan hayranlarını üzen haber! Serdar Ortaç’ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

SON DAKİKA... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan hayranlarını üzen bir haber geldi. Koronavirüs testi olan Serdar Ortaç'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Geçtiğimiz aylarda aşı olan ünlü şarkıcı, aşı olmanın avantajını yaşadı. Gelen bilgilere göre Serdar Ortaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşte ünlü şarkıcının merakla beklenen sağlık durumu ile ilgili detaylar...

SON DAKİKA... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde eski eşi Chloe Loughnan hakkında yaptığı açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmedi. Ancak Serdar Ortaç bu kez sağlık sorunuyla gündeme yine bomba gibi geldi.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Koronavirüs testi olan Serdar Ortaç'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Geçtiğimiz aylarda aşı olan ünlü şarkıcı, aşı olmanın avantajını yaşadı.

AŞI OLMANIN AVANTAJINI YAŞAYAN ÜNLÜ ŞARKICININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Gelen bilgilere göre Serdar Ortaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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SON DAKİKA... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan hayranlarını üzen haber! Serdar Ortaç'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!
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