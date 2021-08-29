SON DAKİKA... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan hayranlarını üzen haber! Serdar Ortaç’ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

SON DAKİKA... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde eski eşi Chloe Loughnan hakkında yaptığı açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmedi. Ancak Serdar Ortaç bu kez sağlık sorunuyla gündeme yine bomba gibi geldi.
KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Koronavirüs testi olan Serdar Ortaç'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Geçtiğimiz aylarda aşı olan ünlü şarkıcı, aşı olmanın avantajını yaşadı.
AŞI OLMANIN AVANTAJINI YAŞAYAN ÜNLÜ ŞARKICININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Gelen bilgilere göre Serdar Ortaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Serdar Ortaç kumara 50 milyon Chloe'ye bir milyon kaptırdı! "Profesyonel nafaka alıcısı diye bir meslek var!"