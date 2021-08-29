SON DAKİKA... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan hayranlarını üzen haber! Serdar Ortaç’ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

SON DAKİKA... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde eski eşi Chloe Loughnan hakkında yaptığı açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmedi. Ancak Serdar Ortaç bu kez sağlık sorunuyla gündeme yine bomba gibi geldi.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Koronavirüs testi olan Serdar Ortaç'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Geçtiğimiz aylarda aşı olan ünlü şarkıcı, aşı olmanın avantajını yaşadı.