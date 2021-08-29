Ünlü oyuncu Onur Buldu evlilik yıl dönümünü unuttu! Onur Buldu sosyal medya üzerinden işte böyle eşinden özür diledi!

ÜNLÜ OYUNCU EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ UNUTUNCA...

39 yaşındaki Onur Buldu, birinci evlilik yıl dönümünü unuttuğu itiraf etti. Ünlü oyuncu sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda eşinden özrü dileyerek, "Her ne kadar unutsam da, beni affedeceğini bildiğim için burdan yalakalık yapmak istedim sana karıcım. 1. yılımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.