Ali Sabancı’nın oğlu Emrecan yargılanacak

ALTI POLİS V ELİAHTTAN ŞİKAYETÇİ
İş insanı Ali Sabancı
'nın oğlu Emrecan Sabancı
, geçtiğimiz günlerde eğlenmek için gittiği Kuruçeşme
'deki bir mekanda kavga çıkarmıştı. Görevli bir koruma polisiyle tartışan Sabancı, olay yerine gelen polis memurlarına direnip hakaret etmişti.
DÖRT YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılığın başlattığı soruşturma tamamlandı. Mekana gelen altı polis
, Sabancı'dan şikayetçi oldu. Olay sırasında bir polis memurunun da aldığı darbenin etkisiyle eski yarasının açıldığı belirtildi. Sabancı hakkında dört yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.