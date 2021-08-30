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Giriş Tarihi: 30.8.2021 23:46 Son Güncelleme: 30.8.2021 23:46

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan haber var! Mesut Akusta sevenlerine 'iyiyim' mesajı verdi!

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta’dan haber var! Mesut Akusta sevenlerine ’iyiyim’ mesajı verdi!

Geçtiğimiz haftalarda evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Mesut Akusta, hem ailesini hem de sevenlerini üzmüştü. Ameliyat olarak tedavisi tamamlayan Mesut Akusta, evine geçti. Bugün ünlü oyuncu bir paylaşımda bulundu ve sevenlerine 'iyiyim' mesajı verdi. İşte Mesut Akusta'nın o mesajı...

Geçtiğimiz hafta Ankara'daki evinde beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta, hem ailesini hem de sevenlerini korkutmuştu.

3 SAATLİK AMELİYAT SONUNDA İYİLEŞTİ

Geçirdiği 3 saatlik önemli ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Mesut Akusta, artık tedavi sürecini sonlandırdı ve evine geçti.

İLK İŞİ SENARYO OKUMAK OLMUŞTU

Sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapan Akusta, hastalığı süresince kendisini arayan herkese teşekkür etti. Oyuncu Akusta bugün gözlerini açarken, yaptığı ilk iş herkesi şaşkına çevirdi. Mesut Akusta, uyandıktan sonra eline senaryosunu alarak okumaya başladı.

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan haber var! Mesut Akusta sevenlerine 'iyiyim' mesajı verdi! | Video

HAYRANLARINI SEVİNDİREN 'İYİYİM' MESAJI

Bugün ise ünlü oyuncu sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Mesut Akusta yaptığı paylaşımda sevenlerine 'iyiyim' mesajı verdi.

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Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan haber var! Mesut Akusta sevenlerine 'iyiyim' mesajı verdi!
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