Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta’dan haber var! Mesut Akusta sevenlerine ’iyiyim’ mesajı verdi!

İLK İŞİ SENARYO OKUMAK OLMUŞTU

Sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapan Akusta, hastalığı süresince kendisini arayan herkese teşekkür etti. Oyuncu Akusta bugün gözlerini açarken, yaptığı ilk iş herkesi şaşkına çevirdi. Mesut Akusta, uyandıktan sonra eline senaryosunu alarak okumaya başladı.

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