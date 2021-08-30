Geçtiğimiz hafta Ankara'daki evinde beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta, hem ailesini hem de sevenlerini korkutmuştu.
3 SAATLİK AMELİYAT SONUNDA İYİLEŞTİ
Geçirdiği 3 saatlik önemli ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Mesut Akusta, artık tedavi sürecini sonlandırdı ve evine geçti.
İLK İŞİ SENARYO OKUMAK OLMUŞTU
Sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapan Akusta, hastalığı süresince kendisini arayan herkese teşekkür etti. Oyuncu Akusta bugün gözlerini açarken, yaptığı ilk iş herkesi şaşkına çevirdi. Mesut Akusta, uyandıktan sonra eline senaryosunu alarak okumaya başladı.
Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan haber var! Mesut Akusta sevenlerine 'iyiyim' mesajı verdi! | Video
HAYRANLARINI SEVİNDİREN 'İYİYİM' MESAJI
Bugün ise ünlü oyuncu sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Mesut Akusta yaptığı paylaşımda sevenlerine 'iyiyim' mesajı verdi.Son dakika magazin haberleri! Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir'den duygulandıran paylaşım: Mucizelere inanır mısınız?