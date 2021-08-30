Eniştesi Coşkun Yıldız’ın ölümü ile yıkılan Seda Sayan konuştu: Allah sevdiklerini yanına alırmış çektirmedi...

Eniştesinin ölümü ile sarsılan Seda Sayan ilk kez konuştu. Sayan, eniştesi Coşkun Yıldız'ın ardından acısını şu sözlerle dile getirdi:

"Hastaneye kaldırıldığında ölü gibiydi. Orada bizim müsaademizle müdahale edildi. Sonra biraz kendine geldi. Çok iyi bakıldı ama zayıf düştü. Allah çektirmedi, Allah sevdiklerini yanına alırmış. Çok iyi baktık. O kadar üzgünüm ki"