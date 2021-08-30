Eniştesi Coşkun Yıldız’ın ölümü ile yıkılan Seda Sayan konuştu: Allah sevdiklerini yanına alırmış çektirmedi...

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan, Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan ile evli olan Coşkun Yıldız, 10 Şubat'ta trafik kaza geçirdi. Yıldız, motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Yaklaşık 8 aydır hastanede tedavi gören Coşkun Yıldız'dan kötü haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldız, dün hayatını kaybetti.
Seda Sayan, sık sık Yıldız'ı ziyaret ediyor ve sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyordu.
Son olarak geçtiğimiz günlerde eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini hastane odasında kutlayan Seda Sayan duygusal anları sosyal medyadan paylaşmıştı.
Seda Sayan'dan duygusal paylaşım! Hastane odasında sürpriz kutlama...
Eniştesinin ölümü ile sarsılan Seda Sayan ilk kez konuştu. Sayan, eniştesi Coşkun Yıldız'ın ardından acısını şu sözlerle dile getirdi:
"Hastaneye kaldırıldığında ölü gibiydi. Orada bizim müsaademizle müdahale edildi. Sonra biraz kendine geldi. Çok iyi bakıldı ama zayıf düştü. Allah çektirmedi, Allah sevdiklerini yanına alırmış. Çok iyi baktık. O kadar üzgünüm ki"