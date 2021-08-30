Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri Selçuk Tektaş'ı koronavirüse yakalanması nedeniyle kaybetti. Tarifsiz bir acı yaşayan Alişan, her gün kardeşinin mezarını ziyaret ediyor.

ALİŞAN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Alişan, yaptığı son paylaşımıyla yine yürekleri dağladı. Ünlü şarkıcı, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının 40. gününde duygusal bir paylaşım gerçekleştirdi.

Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'dan duygulandıran paylaşım! | Video