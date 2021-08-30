Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri Selçuk Tektaş'ı koronavirüse yakalanması nedeniyle kaybetti. Tarifsiz bir acı yaşayan Alişan, her gün kardeşinin mezarını ziyaret ediyor.
ALİŞAN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Alişan, yaptığı son paylaşımıyla yine yürekleri dağladı. Ünlü şarkıcı, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının 40. gününde duygusal bir paylaşım gerçekleştirdi.
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'dan duygulandıran paylaşım! | Video
"DAĞLAR KARDEŞİMİ GERİ VERİN" TÜRKÜSÜNÜ EKLEDİ
Alişan hikaye kısmına çektiği fotoğrafa, Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği 'Dağlar Kardeşimi Geri Verin' türküsünü ekledi.Şarkıcı Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ı mezarı başında ziyaret etti! Feryatları yürek dağladı Alişan kardeşinin emanetlerine gözü gibi bakıyor! Ellerini bir an olsun bırakmadı