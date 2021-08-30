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Giriş Tarihi: 30.8.2021 22:22

Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'dan duygulandıran paylaşım!

Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan’dan duygulandıran paylaşım!

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı geçirdiği koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz aylarda kaybetti. Geçen haftalarda da Kıbrıs'ta konser veren Alişan gözyaşlarına hakim olamamıştı. Acısını her fırsatta paylaşan ünlü şarkıcı bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının 40. gününde duygusal bir paylaşım gerçekleştirdi. İşte ünlü sanatçının o paylaşımı...

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri Selçuk Tektaş'ı koronavirüse yakalanması nedeniyle kaybetti. Tarifsiz bir acı yaşayan Alişan, her gün kardeşinin mezarını ziyaret ediyor.

ALİŞAN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Alişan, yaptığı son paylaşımıyla yine yürekleri dağladı. Ünlü şarkıcı, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının 40. gününde duygusal bir paylaşım gerçekleştirdi.

Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'dan duygulandıran paylaşım! | Video

"DAĞLAR KARDEŞİMİ GERİ VERİN" TÜRKÜSÜNÜ EKLEDİ

Alişan hikaye kısmına çektiği fotoğrafa, Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği 'Dağlar Kardeşimi Geri Verin' türküsünü ekledi.

Şarkıcı Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ı mezarı başında ziyaret etti! Feryatları yürek dağladı Alişan kardeşinin emanetlerine gözü gibi bakıyor! Ellerini bir an olsun bırakmadı

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Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'dan duygulandıran paylaşım!
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