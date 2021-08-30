Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Değerli dostlarımız,

3 Eylül 2021 tarihinde çocuklarımız Nazlı ve Hacı için yapmayı planladığımız düğün törenimizi erteliyoruz. Kızımız Nazlı'nın değerli babası Sayın Kaan Dimili'yi ani bir kalp krizi sonucu ne yazık ki kaybettik. Acımız büyüktür...

Dimili ve Sabancı Ailesi