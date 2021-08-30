Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ı Ayvalık’ta ziyaret etti! Hülya Avşar’ı görenler gözlerine inanmadı!

"BÖYLE BİR İNSAN TANIMADIYSANIZ TANIYIN"

Tatlıses, "Dünyalar güzeli Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyarete gittim. Sağ olsun bizi bir karşılaması var; bize balık ikram etti. Hülya Hanım lütfen beni haftanın 5 günü rahatsız etmeyin. Yav sen nasıl bir insansın, sen nasıl bir dostsun... Haftanın 5 günü 'İbo'cuğum nasılsın, iyi misin, sağlığın yerinde mi' der mi bir insan? O bir Hülya Avşar, der kardeşim. İşte Hülya Avşar böyle bir insan tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum" ifadelerini kullandı.