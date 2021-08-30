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Giriş Tarihi: 30.8.2021 21:52

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Hülya AvşarAyvalık'ta ziyaret etti! Hülya Avşar'ı görenler gözlerine inanmadı!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ı Ayvalık’ta ziyaret etti! Hülya Avşar’ı görenler gözlerine inanmadı!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde yaz tatili için Ayvalık'a gitti. Ayvalık'ta Hülya Avşar ile bir araya gelen İbrahim Tatlıses, tatilden bir video paylaştı. İbrahim Tatlıses paylaşımın hemen altına Hülya Avşar'a anlamlı bir mesaj verdi. Ünlü şarkıcı Avşar'a, "Ya sen nasıl bir insansın, sen nasıl bir dostsun. Haftanın 5 günü 'İbo' cuğum nasılsın? iyi misin? sağlığın yerinde mi?' der mi bir insan? O bir Hülya Avşar, der kardeşim. İşte Hülya Avşar böyle bir insan tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün meslektaşı ve yakın dostu Hülya AvşarAyvalık'ta ziyaret etti. İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, Ayvalık'ta bir balıkçıya gitti.

'HAYDİ SÖYLE' ŞARKISINI BİRLİKTE OKUDULAR

İkili, gittikleri balıkçıda "Haydi Söyle" şarkısını okudu. O anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınlayan İbrahim Tatlıses, paylaşımının altına bir de not düştü.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyaret etti! | Video

"BÖYLE BİR İNSAN TANIMADIYSANIZ TANIYIN"

Tatlıses, "Dünyalar güzeli Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyarete gittim. Sağ olsun bizi bir karşılaması var; bize balık ikram etti. Hülya Hanım lütfen beni haftanın 5 günü rahatsız etmeyin. Yav sen nasıl bir insansın, sen nasıl bir dostsun... Haftanın 5 günü 'İbo'cuğum nasılsın, iyi misin, sağlığın yerinde mi' der mi bir insan? O bir Hülya Avşar, der kardeşim. İşte Hülya Avşar böyle bir insan tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum" ifadelerini kullandı.

HÜLYA AVŞAR'IN SON HALİ TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

İkilinin sosyal medyada paylaştığı bu video büyük beğeni aldı. Sanatçının paylaşımına binlerce kişi yorum yaparken ilginç yorumlar da geldi.

Öte yandan Hülya Avşar'ın kilolu hali takipçilerini şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Hülya Avşar'a ne olmuş", "Hülya şişmiş", "Hülya Avşar mı o? Aman Allah'ım ne olmuş ona öyle..." yorumlarında bulundu.

"KIYAFETİNİN KURBANI"

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı da Hülya Avşar'ın tercih ettiği kıyafetin kurbanı olduğunu savundu.

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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyaret etti! Hülya Avşar'ı görenler gözlerine inanmadı!
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