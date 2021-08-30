Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ı Ayvalık’ta ziyaret etti! Hülya Avşar’ı görenler gözlerine inanmadı!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün meslektaşı ve yakın dostu Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyaret etti. İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, Ayvalık'ta bir balıkçıya gitti.
'HAYDİ SÖYLE' ŞARKISINI BİRLİKTE OKUDULAR
İkili, gittikleri balıkçıda "Haydi Söyle" şarkısını okudu. O anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınlayan İbrahim Tatlıses, paylaşımının altına bir de not düştü.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyaret etti! | Video
"BÖYLE BİR İNSAN TANIMADIYSANIZ TANIYIN"
Tatlıses, "Dünyalar güzeli Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyarete gittim. Sağ olsun bizi bir karşılaması var; bize balık ikram etti. Hülya Hanım lütfen beni haftanın 5 günü rahatsız etmeyin. Yav sen nasıl bir insansın, sen nasıl bir dostsun... Haftanın 5 günü 'İbo'cuğum nasılsın, iyi misin, sağlığın yerinde mi' der mi bir insan? O bir Hülya Avşar, der kardeşim. İşte Hülya Avşar böyle bir insan tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum" ifadelerini kullandı.
HÜLYA AVŞAR'IN SON HALİ TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI
İkilinin sosyal medyada paylaştığı bu video büyük beğeni aldı. Sanatçının paylaşımına binlerce kişi yorum yaparken ilginç yorumlar da geldi.
Öte yandan Hülya Avşar'ın kilolu hali takipçilerini şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Hülya Avşar'a ne olmuş", "Hülya şişmiş", "Hülya Avşar mı o? Aman Allah'ım ne olmuş ona öyle..." yorumlarında bulundu.