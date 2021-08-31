Alişan sen mutlu ol yeter!

Alişan
ve Tan Taşçı
, Belarus
'un başkenti Minsk
'teki Double Tree by Hilton Otel&Casino'da konser verdi. Vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın 40 mevlidini yaptıktan sonra gittiği Minsk'teki konserinde duygusal anlar yaşayan Alişan'ın yardımına meslektaşı Tan Taşçı yetişti. Sahnede buluşan ikili, birlikte 'Mutlu Ol Yeter' şarkısına düet yaptı. Düet sonrası Alişan, "Yeğenlerim için hedeflerim var. Onlar için daha çok çalışıp geleceklerini iyi planlamam lazım. Tabii önce sağlık diliyorum herkese" dedi.