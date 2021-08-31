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Giriş Tarihi: 31.8.2021

Alişan sen mutlu ol yeter!

Alişan sen mutlu ol yeter!

Kardeşi Selçuk Tektaş’ı geçtiğimiz ay kaybeden Alişan, zor günleri atlatmaya çalışıyor. Şarkıcı, önceki gün Belarus’ta konser verdi. Sahnesinde Tan’ı ağırlayan şarkıcı, duygusal anlar yaşadı. Alişan, ¨Yeğenlerim için daha çok çalışıp geleceklerini iyi planlamam lazım” dedi

Alişan ve Tan Taşçı, Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel&Casino'da konser verdi. Vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın 40 mevlidini yaptıktan sonra gittiği Minsk'teki konserinde duygusal anlar yaşayan Alişan'ın yardımına meslektaşı Tan Taşçı yetişti. Sahnede buluşan ikili, birlikte 'Mutlu Ol Yeter' şarkısına düet yaptı. Düet sonrası Alişan, "Yeğenlerim için hedeflerim var. Onlar için daha çok çalışıp geleceklerini iyi planlamam lazım. Tabii önce sağlık diliyorum herkese" dedi.
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Alişan sen mutlu ol yeter!
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