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Giriş Tarihi: 31.8.2021

Sinan Akçıl: Artık ıvır zıvırlara benden şarkı yok!

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Sinan Akçıl: Artık ıvır zıvırlara benden şarkı yok!

Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta hayranlarıyla buluştu. Akçıl, konser öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2000 yılından beri yeni kuşak şarkıcılara destek olduğunu belirten Akçıl, “Son yıllarda birçok şarkıcı gelip geçiyor. Saygı duyacağım çok az başarılı arkadaşımız kalıyor, onlara şarkılar yapmaya devam edeceğim. Ancak sadece meşhur olmak isteyen ıvır zıvır şarkıcılarla artık çalışmayacağım” dedi

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te sahne aldı. Akçıl'ı izleyenler arasında eşi Burcu Kıratlı da vardı. Kıratlı, sahnede şarkı söyleyen eşine danslarıyla eşlik etti.

BAYRAMI KUTLADI
2000 yılından beri yeni kuşak şarkıcılara çok şarkı yaptığını söyleyen Akçıl, "Hayatımızdan birçok şarkıcı gelip geçti. Saygı duyduğum çok az başarılı şarkıcı kaldı, onlara şarkılar yapmaya devam edeceğim ama artık yeni meşhur olmak isteyen ıvır zıvır şarkıcılara şarkı yapmayacağım" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir gün önceden kutlayan Akçıl, iki saat boyunca sahnede kaldı.

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Sinan Akçıl: Artık ıvır zıvırlara benden şarkı yok!
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