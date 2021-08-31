Sinan Akçıl: Artık ıvır zıvırlara benden şarkı yok!

BAYRAMI KUTLADI

2000 yılından beri yeni kuşak şarkıcılara çok şarkı yaptığını söyleyen Akçıl, "Hayatımızdan birçok şarkıcı gelip geçti. Saygı duyduğum çok az başarılı şarkıcı kaldı, onlara şarkılar yapmaya devam edeceğim ama artık yeni meşhur olmak isteyen ıvır zıvır şarkıcılara şarkı yapmayacağım" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir gün önceden kutlayan Akçıl, iki saat boyunca sahnede kaldı.