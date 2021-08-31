Beste Açar ile İpek Açar arasında sular durulmuyor! ‘Bu olay kalbimi acıttı’

İpek Açar Kömürcü ise konuyla ilgili; "Tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız, kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına, harap olmasına gönlümüz el vermedi, vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan Bey'in bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim."

"ALICILARI KABUL ETMEDİ"

Beste Açar, evle ilgili iddialarını; "Gömeç'teki evde geçen hafta eşinin ailesinin kaldığının görüntüsü ve ses kaydım mevcut. Evin satılması için bulduğum alıcıları da kabul etmeyen İpek Hanım her şeye profesyonelce kılıf buluyor. Babam yattığı yerde huzurlu değil. Evin masraflarına gelince. Bu zamana kadar tüm giderlerin payıma düşen 8/3 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mail'leri Whatsapp grubumuzda var" şeklinde sürdürmüştü.