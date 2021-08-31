Magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı: Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor?

Tuba Büyüküstün ile evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran işletmeci Umut Evirgen kısa bir süre sonra genç oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Gençtiğimiz günlerde Melisa Şenolsun ile ayrıldıkları ortaya çıkan Umut Evirgen'in şimdi de gönlünü Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
GÖZLERDEN UZAK İLİŞKİ
31 yaşındaki Umut Evirgen'in Emirgan'da sahibi olduğu mekanda bir araya gelen ikili, aşklarını gözden uzak yaşıyor.
SERENAY'A ARACINI YOLLADI
Ayrıca Evirgen'in, geçtiğimiz günlerde şoförü Baltalimanı'nda kaza yapan Serenay Sarıkaya'ya kendi aracını gönderdiği öğrenildi.
ŞOFÖRÜ KAZA YAPTI
Ünlü oyuncunun şoförü birkaç gün önce, Sarıkaya'yı almaya giderken Etiler Baltalimanı yolu üzerinde kaza yapmıştı. Lüks araçta yüklü miktarda hasar oluşmuştu.
İşletmeci ve yönetmenin, Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la da yakın arkadaş olması bir diğer dikkat çeken detay oldu.
AŞK AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Öte yandan Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda bir dergiye verdiği röportajda "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, son olarak kendisinden 19 yaş büyük Cem Yılmaz'la aşk yaşamıştı.