Magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı: Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor?

ŞOFÖRÜ KAZA YAPTI

Ünlü oyuncunun şoförü birkaç gün önce, Sarıkaya'yı almaya giderken Etiler Baltalimanı yolu üzerinde kaza yapmıştı. Lüks araçta yüklü miktarda hasar oluşmuştu.

İşletmeci ve yönetmenin, Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la da yakın arkadaş olması bir diğer dikkat çeken detay oldu.