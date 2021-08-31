‘Türkiye cennet gibi kıymetini bilelim’

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Sert, önceki gün iş için Erzurum
'a gitti. Sert katıldığı Ata Bronz Mobilya'nın mağaza açılışında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Uzun yıllardır ülkemizde yaşayan Sert, "Türkiye'nin doğusundan güneyine, kuzeyinden batısına kadar her bir köşesi cennet gibi. İşim gereği çok fazla geziyorum ve Türkiye'de gezmediğim şehir kalmadı gibi. Ülkemizin kıymetini bilelim" diye konuştu.
Aşı karşıtlarına da sert çıkan Sert, "Tek kurtuluşumuz aşı. Bilim adamlarının sürekli aşı olun çağrılarına karşı gelenleri anlamıyorum. Cahillikten başka bir şey değil. Lütfen aşı olalım" dedi.