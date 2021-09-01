23 yıllık senetle icra

BİN LİRA TALEP ETTİ
Ufuk Yıldırım
, Taksim'deki müzik aletleri satan arkadaşı Halil Akalın
'dan 1998 yılında 10 bin dolarlık enstrüman aldı. Bu enstrümanlar karşılığında da senet verdi. Borcunu ödeyen Yıldırım'ı yıllar sonra Akalın aradı. Dükkanı kapatan Akalın, zor günler geçirdiğini, bu nedenle yıllardır kendisinde kalan ünlülere ait senetleri iade edeceğini söyleyip Yıldırım'dan bin lira istedi. Ancak ABD
'de yaşayan Yıldırım teklifi geri çevirdi.
'ZAMAN AŞIMINA UĞRADI'
İddiaya göre Halil Akalın, Ufuk Yıldırım'ın senedini icra
takibine koydu. İcraya verildiğini öğrenen Yıldırım, savcılığa başvurarak Halil Akalın'ın suç işlediğini iddia etti. Senet üzerindeki son ödeme tarihi olan 2003 yazısı üzerinde oynama yapıldığını, senedin zaman aşımına uğradığını ve yeni kanuna uygun olmadığını ifade eden sanatçı, Akalın'ın cezalandırılmasını istedi. Olayla SABAH ilgili soruşturma başlatıldı.