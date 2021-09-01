2,5 aydır kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Gamze’yi Esra Erol buldu! Anne ve kızı Esra Erol’da kucaklaştı!

2,5 aydır kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Gamze'yi Esra Erol buldu. Hastaneye gidiyorum diyerek eşinin yanından ayrılan ve daha sonra kayıplara karışan Gamze K.'nın anne ve babası Esra Erol'a başvurdu.
HAL VE HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Antalya'da olduğu ortaya çıkan Gamze K.'nın yayındaki hal ve hareketleri herkesi şoke etti.
STÜDYODA BAYGINLIK GEÇİRDİ
Bir agresif bir gülen tavrının üzerine anne ve babası "Kızım sen böyle değildin, ne oldu sana" diyerek üzüntülerini dile getirdiler. Bir ara anne Şehri Hanım stüdyoda baygınlık geçirdi.
ANNESİNE SARILARAK HERKESİ ŞAŞIRTTI
Anne ve babanın programa çıkmasından 1 gün sonra stüdyoya gelen Gamze bu defa da hiçbir şey olmamış gibi çok öfkeli olduğu annesine babasına sarılarak bir kez daha herkesi şaşırttı.
PROGRAMA DAMGA VURDU
Israrla anne ve babasının yanına dönmeyeceğini söyleyen Gamze programa damgasını vurdu.Esra Erol’da mucizevi buluşma gerçekleşti! Esra Erol’da kızına kavuşan anne canlı yayında bayıldı!