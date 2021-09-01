2,5 aydır kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Gamze’yi Esra Erol buldu! Anne ve kızı Esra Erol’da kucaklaştı!

ANNESİNE SARILARAK HERKESİ ŞAŞIRTTI

Anne ve babanın programa çıkmasından 1 gün sonra stüdyoya gelen Gamze bu defa da hiçbir şey olmamış gibi çok öfkeli olduğu annesine babasına sarılarak bir kez daha herkesi şaşırttı.