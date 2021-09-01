Haberler Günaydın Haberleri 2,5 aydır kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Gamze’yi Esra Erol buldu! Anne ve kızı Esra Erol'da kucaklaştı!
Giriş Tarihi: 1.9.2021 22:36 Son Güncelleme: 1.9.2021 23:18

2,5 aydır kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Gamze’yi Esra Erol buldu! Anne ve kızı Esra Erol'da kucaklaştı!

2,5 aydır kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Gamze’yi Esra Erol buldu! Anne ve kızı Esra Erol’da kucaklaştı!

30 Ağustos’ta yeni sezona ‘merhaba’ diyen ATV'nin en çok izlenen ve sevilen programlarından 'Esra Erol’da dün inanılmaz bir olay yaşandı. 2,5 aydır kayıp olan Gamze Korkmaz’ı Esra Erol buldu. Korkmaz dün canlı yayına görüntülü bağlandı. Anne Şehri Aydoğdu, kızını görür görmez baygınlık geçirdi. Bugün ise Esra Erol’da yeni bir gelişme yaşandı. Aylardır kayıp olan Gamze Korkmaz, canlı yayına katıldı. Anne ve babasını görmek istemediğini söyleyen Gamze bu defa da hiçbir şey olmamış gibi çok öfkeli olduğu annesine babasına sarılarak bir kez daha herkesi şaşırttı. İşte Esra Erol’a da damga vuran o olay!

2,5 aydır kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Gamze'yi Esra Erol buldu. Hastaneye gidiyorum diyerek eşinin yanından ayrılan ve daha sonra kayıplara karışan Gamze K.'nın anne ve babası Esra Erol'a başvurdu.

HAL VE HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Antalya'da olduğu ortaya çıkan Gamze K.'nın yayındaki hal ve hareketleri herkesi şoke etti.

STÜDYODA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bir agresif bir gülen tavrının üzerine anne ve babası "Kızım sen böyle değildin, ne oldu sana" diyerek üzüntülerini dile getirdiler. Bir ara anne Şehri Hanım stüdyoda baygınlık geçirdi.

ANNESİNE SARILARAK HERKESİ ŞAŞIRTTI

Anne ve babanın programa çıkmasından 1 gün sonra stüdyoya gelen Gamze bu defa da hiçbir şey olmamış gibi çok öfkeli olduğu annesine babasına sarılarak bir kez daha herkesi şaşırttı.

PROGRAMA DAMGA VURDU

Israrla anne ve babasının yanına dönmeyeceğini söyleyen Gamze programa damgasını vurdu.

Esra Erol’da mucizevi buluşma gerçekleşti! Esra Erol’da kızına kavuşan anne canlı yayında bayıldı!

ARKADAŞINA GÖNDER
2,5 aydır kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Gamze’yi Esra Erol buldu! Anne ve kızı Esra Erol'da kucaklaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA