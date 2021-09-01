Türkiye'nin gündemine damga vuran program ve dizileriyle her sene izleyicilerini büyüleyen ATV, bu sene de doludizgin.

TÜM EKRAN YÜZLERİ BİR ARADA

Yeni sezon lansman filmleriyle her sene çok konuşulan ATV, bu sene de tüm ekran yüzlerini bir araya getirdi.

ATV’nin yeni sezon fragmanı yayınlandı! ‘En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV’de!’ | Video