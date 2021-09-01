Balıkesir’de konser veren Haluk Levent’ten üzen haber! Haluk Levent koronavirüse yakalandığını açıkladı!

"HİÇBİR BELİRTİ YOK"

Levent yaptığı açıklamada, "Canlarım, bugün Moskova'da, Rus Kızılordu ile provalar yapacaktım, Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz, Rus Kızılordu'yla gelecek ay konserlerim var. Ama olmadı, Moskova'ya gidemedim. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi, pozitif çıkmış. Bende inanamıyorum. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Kovid-19 olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor, 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum, onu da bilmiyorum. Dediğim gibi hiç değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç gün konserlerim vardı, onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim. Ahbap faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde zoom toplantılarına giriyorum. Bilginize." ifadelerini kullandı.