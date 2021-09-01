Bambaşka bir Kuruluş Osman geliyor!

HER
bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman
', yine heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin yapımcı- senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ
, Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerinin başladığını sosyal medyada, 'Büyük emekler ile yola koyulduğumuz dizimiz Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerine başlıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum' mesajı ile duyurdu. Yeni olaylar ve karakterlerle dizinin üçüncü sezonunda hikayenin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini söyleyen Bozdağ, uç bölgesinde hakimiyet kuran Osman Bey
'in yeni zaferlerle ve stratejik hamlelerle devleti kurma sürecini anlatacaklarını belirtti. Bozdağ, yeni sezonla ilgili şu ipuçlarını verdi: "Osman Bey'in hamlelerinin artık sadece uç bölgesinde değil Bizans
, Batı dünyası
ve tüm Anadolu
coğrafyasında yankı bulduğu bir dönemi işleyeceğiz. Tüm dünya tarihçileri tarafından deha olarak kabul edilen Osman Bey'in kahramanlığı kadar stratejisi, ilmi, siyaseti, ilişkileri, ticari başarılarını da anlatacağız ve seyirci bambaşka bir Kuruluş Osman izleyecek."
ZAFER KAZANMIŞTI
400 çadırlık bir obadan cihan devletine yürüyüşün hikayesini anlatan 'Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finalinde; elde ettiği zaferlerle uç bölgesinde Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, İstanbul
'dan gönderilen Komutan Dukas ve İnegöl Tekfuru Nikola'nın yönettiği Bizans ordusunu yenerek büyük bir zafer kazanmıştı. Ayrıca veliahtı Orhan Bey
'in müjdesini alarak Bala Hatun'un hamile olduğunu öğrenmişti