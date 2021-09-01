Ferhan Şensoy’un ölümünün ardından kahreden detay ortaya çıktı! Kızı Müjgan Ferhan Şensoy yıkıldı...

Öte yandan sanatçı Özkan Uğur, yakın arkadaşıyla yaptığı son telefon görüşmesini şöyle anlattı:

"Son telefon konuşmamızda Şahları da Vururlar oyununu bir daha sahneye koyacaktı, beraber olacaktık. 1980 yılında askerden döndükten sonra Fuat, Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar oyununun müziklerini yapmıştı. 'Gel beraber akustik gitarlarla söyleyip icra edelim' dedi. Sonra da 'Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı' oyununun müziklerini yaptık ve zaman zaman sahnede oyuncu olarak yer aldık. Tiyatronun ilk tozunu Ferhan Şensoy Ortaoyuncular'ında yuttum. Benim için konservatuar eğitimi gibiydi. Ferhancım, Ortaoyuncular da öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Yapı Endüstri Merkezi'nde ve Küçük Sahne tiyatrolarında unutulmaz günler yaşadık.