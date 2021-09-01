İstiklal sergisi İzmir’de

İzmir
Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İş Bankası
iş birliğinde, Kültürpark Atlas Pavyonu
'nda düzenlenen 'İstiklal' sergisinin açılışı, önceki gün gerçekleşti. Mustafa Kemal Atatürk
'ü, silah arkadaşarını ve Milli Mücadele
'nin isimsiz kahramanlarını anmak için hazırlanan sergi için özel bir tören düzenlendi. İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali
yaptığı konuşmada, "Böylesine özel bir günde, Milli Mücadele'yi anlatan İstiklal sergimizi İzmirlilerle buluşturmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. İstiklal Sergisi, eylül ayı boyunca her gün 11.00- 20.30 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.