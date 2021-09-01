Koray Avcı konsere geç kalınca imdadına zabıta yetişti! Sosyal medyadan böyle yayınladı

Ünlü popçu Hande Yener, konsere yetişmek için otostop çekip bir gencin motoruna binmişti. Şimdi de Koray Avcı, zabıta memurunun yardımıyla konsere yetişti.

Avcı, motor üzerindeki eğlenceli hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaşlara "Hadi konsere" diyerek seslendi.

Şarkıcı Koray Avcı'nın Kocaeli'de konsere zabıta motosikleti ile yetişme anı kamerada

'BEN ZATEN KAFAYI YİYORUM'

Yoldan geçen vatandaşlara "Hadi konser yok mu konser?" diyerek seslenen Koray Avcı, "Dün de konsere böyle gittik artık motorla gitmeye karar verdim. Arabayla 40 dakika gösteriyor. Şimdi ben 40 dakika nerede oturayım? Ben zaten kafayı yiyorum sahneye çıkayım diye!" dedi.

Geçtiğimiz günlerde konser için İzmir'e giden şarkıcı Hande Yener, aşırı trafiği görünce çözümü otostop çekmekte buldu. Aracından inen Hande Yener, bir gencin motosikletine bindi.

Yener'in görüntüde, "İnanılmaz bir trafik var. Resmen otostop çektim, motorla kendimi bıraktırıyorum. Sağ olsun. Erdal çok tatlı, şok geçirdi beni görünce. Ama şu an çok eğleniyoruz" dediği duyuldu.