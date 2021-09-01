Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'tan haber var! "Ciğerlerime kadar indi"

Çin'de ortaya çıkan ve yaklaşık iki yıldır hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de pek çok kişiye bulaştı.
Son olarak Serdar Ortaç'ın testi pozitif çıktı. Koronavirüse karşı geçtiğimiz aylarda iki doz aşı olan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
"AŞIM OLMASAYDI KÖTÜ GEÇERDİ"
Ortaç, "Covid'de 5'inci gün. İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti. Konuşurken hırıldıyordum. Nefes almak da zor. Dikkati elden bırakmazsak iyi olur. Bütün hastalara geçmiş olsun" dedi.
"ŞİFA OLSUN"
Ortaç, aşı olduğu anlarda, "Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" demişti. MS hastası olan sanatçı kronik rahatsızlığı nedeniyle öncelikli grupta bulunuyordu.
"EVDE KALDIM"
İki yıl önce boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen Ortaç, önceki gün sahnede eleştirilerine devam etti.
51 yaşındaki şarkıcı, "Hepimiz hata yapabiliriz; ben evlenmekle hata yaptım, şimdi ise evde kaldım. Bu saatten sonrada evlenmeye niyetim yok" açıklamasında bulundu.
1 MİLYON TL TAZMİNAT!
2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ile Chlole Loughnan, 2019'da boşanmıştı. 51 yaşındaki popçu, 22 yaş küçük İrlandalı modele 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı.
Serdar Ortaç, nafaka ödemesinde yaşanan sorunlar nedeniyle kendisine dava açan eski eşi hakkında, "Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" açıklamasını yapmıştı.