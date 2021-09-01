Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'tan haber var! "Ciğerlerime kadar indi"

"AŞIM OLMASAYDI KÖTÜ GEÇERDİ"

Ortaç, "Covid'de 5'inci gün. İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti. Konuşurken hırıldıyordum. Nefes almak da zor. Dikkati elden bırakmazsak iyi olur. Bütün hastalara geçmiş olsun" dedi.