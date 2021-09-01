Moda devinin defilesinde skandal! Yağan dolu mankenleri ve konukları mağdur etti!

İtalyan moda devinin Venedik'te açık havada gerçekleştirilen yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileye dolu yağışı damga vurdu.
DOLU YAĞIŞI PANİĞE NEDEN OLDU
San Marco Meydanı'nda 30 Ağustos'ta düzenlenen, ünlü konukların da katıldığı gösteride aniden bastıran dolu yağışı paniğe neden oldu.
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MODELLER PODYUMDA YÜRÜMEYE DEVAM ETTİ
Birçok ziyaretçi panikle kaçışırken modeller bir süre podyumda yürümeye devam etti. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı ünlü moda markasının gösterisini hafızalara kazıdı.