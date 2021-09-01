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Giriş Tarihi: 1.9.2021 21:30 Son Güncelleme: 1.9.2021 21:34

Moda devinin defilesinde skandal! Yağan dolu mankenleri ve konukları mağdur etti!

Moda devinin defilesinde skandal! Yağan dolu mankenleri ve konukları mağdur etti!

İtalya’nın Venedik kentinde ünlü bir moda markasının açık havada gerçekleştirdiği defile sırasında inanılmaz bir olay yaşandı. Defile sırasında dolu yağdı. Dolu yağışı mankenleri ve konukları zor durumda bıraktı. İşte o görüntüler...

İtalyan moda devinin Venedik'te açık havada gerçekleştirilen yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileye dolu yağışı damga vurdu.

DOLU YAĞIŞI PANİĞE NEDEN OLDU

San Marco Meydanı'nda 30 Ağustos'ta düzenlenen, ünlü konukların da katıldığı gösteride aniden bastıran dolu yağışı paniğe neden oldu.

Moda devinin defilesinde skandal! Yağan dolu mankenleri ve konukları mağdur etti! | Video

MODELLER PODYUMDA YÜRÜMEYE DEVAM ETTİ

Birçok ziyaretçi panikle kaçışırken modeller bir süre podyumda yürümeye devam etti. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı ünlü moda markasının gösterisini hafızalara kazıdı.

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Moda devinin defilesinde skandal! Yağan dolu mankenleri ve konukları mağdur etti!
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