İtalyan moda devinin Venedik'te açık havada gerçekleştirilen yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileye dolu yağışı damga vurdu.

DOLU YAĞIŞI PANİĞE NEDEN OLDU

San Marco Meydanı'nda 30 Ağustos'ta düzenlenen, ünlü konukların da katıldığı gösteride aniden bastıran dolu yağışı paniğe neden oldu.

Moda devinin defilesinde skandal! Yağan dolu mankenleri ve konukları mağdur etti! | Video