Tüm Türkiye’de Zafer Bayramı coşkusu yaşandı

Sahnede evlilik teklifi heyecanı
Merve Özbey
, Gemlik'te düzenlenen etkinlikte konser verdi. Gemlik İskele Meydanı'nı dolduran 20 bin kişi Özbey'le birlikte şarkıları söyledi. Şarkıcının konseri izlemeye gelen bir hayranı sahneye çıkıp sevgilisine evlilik teklifi etti.
'Yarınlar sizin!'
Şarkıcı Ziynet Sali
, geçtiğimiz akşam 31. Burhaniye
Ören Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nde sahneye çıktı. 30 Ağustos için özel hazırlattığı kırmızı elbisesini giyen Sali, "Yarınlar sizin çocuklar" diyerek minik izleyicileri sahneye davet etti. Zafer Bayramı kutlamalarına 29 Ağustos'ta Burhaniye'de 10 bin kişinin doldurduğu amfi tiyatroda başlayan Sali, 30 Ağustos'ta da şarkılarını Tekirdağ
'da 15 bin kişiyle beraber söyledi.
Hadise rüzgarı esti
ÜNLÜ şarkıcı Hadise
, Ankara
'da gerçekleşen organizasyona katıldı. Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşen konserde hayranlarıyla buluşan güzel şarkıcı sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık iki saat süren konserde Hadise'yi 70 bin kişi izledi.
Mekanda bayraklı bayram kutlaması
SİNAN Engin ile oğlu Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Engin, sahibi olduğu Emily's Garden'da babasını ağırladı. Mekanın giriş kısmına büyük bir bayrak asan Engin, şöyle konuştu: "Bayrağımızın gölgesinde olmak insana güven veriyor, Ne mutlu Türküm diyene. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."
Edirneliler'le buluştu
Betül Demir, Edirne
'de konser verdi. Enerjisiyle Edirneliler'e eğlenceli bir gece yaşatan ünlü şarkıcı, konserini 10. Yıl Marşı ile alkışlar eşliğinde noktaladı.
'Desteğinizle kendime geldim'
BEGÜM Polat, Bodrum Gümbet Posh Club'ta konser verdi. Geçen hafta bir kadın tarafından darp edilen Polat, "Kısmi felç geçirdim. Sizin desteğinizle kendime geldim" dedi.
Soluksuz eğlence
Gülşen
, önceki akşam Beşiktaş'ta müzikseverlerle buluştu. Ünlü şarkıcı, birbirinden hareketli parçalarıyla kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir akşam yaşattı. İki saat konser veren Gülşen, "Bazı zaferler sonsuza kadar kutlanır" diye konuştu.